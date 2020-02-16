В пригороде Улан-Удэ замерзает поселок Сотниково

Очередная авария произошла на центральной теплотрассе



Уже по сложившейся печальной традиции пригородный поселок Сотниково снова замерзает. Виной тому авария, которая произошла на центральной теплотрассе.



"Уважаемые жители многоквартирных домов с. Сотниково расположенных по следующим адресам: улица Трактовая дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. Сообщаем Вам, что 16.02.2020 года произошла авария на центральной теплотрассе с. Сотниково. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. МУП «ЖКХ Пригородный» рекомендует Вам соблюдать теплосберегающий режим, до полного устранения аварии", - сообщили жильцам в мессенджерах представители ЖКХ. Таким образом, без тепла и воды остались сотни человек.



Стоит ли говорить о том, как недовольны жители поселка. Ведь с начала зимы эта авария уже не первая. Да и случаются они каждый год по несколько раз.



Фото: "Номер один"

