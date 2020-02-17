В Улан-Удэ пьяный мужчина помог раскрыть кражу телефона в Челутае

Своим поведением он привлек внимание правоохранителей





В одном из кафе в поселке Челутай у местной жительницы похитили сумку, в котором находились кошелек с деньгами и банковскими картами, сотовый телефон и документы. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Этой же ночью в Советском районе Улан-Удэ группа вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратила внимание на пьяного мужчину. При виде наряда он сел в автомобиль и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони машину заблокировали на ул. Ермаковская.При установлении личности у одного из пассажиров автомобиля обнаружили выключенный телефон. Со слов мужчины, сотовый принадлежал его супруге. Однако практически сразу же после включения на телефон поступил звонок от хозяйки гаджета. Как оказалось – это был тот самый мобильный телефон, похищенный в кафе в Заиграевском районе.Злоумышленником оказался 25-летний житель Заиграевского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии