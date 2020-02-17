В Бурятии грузовой поезд переехал 18-летнюю девушку

Несчастная погибла на месте





Вечером 15 февраля на станции «Джида» грузовой поезд сбил 18-летнюю девушку, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. Травмированная девушка погибла на месте, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.В настоящее время по факту смерти девушки проводится доследственная проверка.Фото: «Номер один»