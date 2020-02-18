Житель Улан-Удэ за ночь наворовал на миллион

В числе похищенного – шубы, деньги, драгоценности и награды умершего ветерана





В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах, а также хищениях документов.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 19 января 2019 года 26-летний улан-удэнец совершил три кражи из домов в Октябрьском районе. Две – в поселке Светлом, третью – под утро – в поселке Импульс. При этом в одном из преступлений участвовал его 33-летний знакомый.Сначала фигурант, воспользовавшись неплотно закрытой дверью гаража, проник через него в дом. Пока хозяева спали, он совершил кражу дубленки и сумки, где лежали личные документы.Затем, через незапертую дверь вместе с приятелем пробрался в дом на соседней улице, где похитил ювелирные изделия, деньги, норковые шубы и шапки владельцев жилища, их паспорта, а также ордена и медали родственника – умершего ветерана Великой Отечественной войны. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.Предметами кражи в третьем случае стали ноутбук, шуба и травматический пистолет. При этом в дом злоумышленник проник, разбив окно.Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка миллиона рублей.«Следственно-оперативной группой, выехавшей на места преступлений с кинологом, были изъяты следы обуви возможного подозреваемого. Существенный вклад в раскрытие преступлений внесла служебно-розыскная собака», отметили в МВД Бурятии.Проведенная впоследствии геномная экспертиза позволила установить личность фигуранта. Им оказался горожанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и отбывавший наказание в местах лишения свободы. Спустя некоторое время его задержали.До задержания правоохранителями 26-летний улан-удэнец совершил еще одну кражу в спортивном магазине: надел новые ботинки, оставив взамен свои и, не расплатившись, вышел из торговой точки. Примечательно, что следы оставленной в магазине обуви совпали со следами, изъятыми на местах квартирных краж, что стало еще одним доказательством его причастности к совершенным преступлениям.Впоследствии полицейские установили его подельника. Им оказался 33-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе, за наркопреступления.Часть похищенного изъята полицейскими в ходе обысков у общего знакомого фигурантов.В отношении обвиняемых возбудили уголовные дела по статьям «Кража», «Похищение документов», «Приобретение государственных наград», «Хищение оружия» и «Умышленное повреждение имущества».В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»