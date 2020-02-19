В Бурятии убийца трех человек едва не убила четвертого

На этот раз жертвой женщины стал родной брат





Тарбагатайский районный суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В ходе ссоры она дважды ударила ножом родного брата. Мужчина выжил только благодаря медикам.

Как следует из материалов дела, 20 июня прошлого года женщина распивала спиртное вместе с сожителем, соседями и двумя братьями. Когда водка кончилась, соседи ушли, а старший брат и сожитель ушли спать. Женщина начала прибираться, когда между ней и младшим братом возникла ссора. Брат схватил ведро воды и выплеснул ее на сестру, чтобы та «охладилась», а затем ударил ее пустым ведром по голове. В ответ женщина схватила со стола нож и дважды ударила им родственника в живот. Тот упал на спину и захрипел. После этого сестра попросила соседей вызвать скорую и стала ждать приезда полиции.На суде женщина заявила, что убивать брата не хотела, а лишь защищалась от его агрессии и наносила удары в состоянии аффекта. В связи с этим обвиняемая попросила суд не лишать ее свободы.Но суд в искренность женщины не поверил. Дело в том, что за ее плечами уже было несколько судимостей, в том числе по тяжким статьям.Так, в 1999 году женщину судили по той же 111-й статье и приговорили к двум годам лишения свободы условно. А уже в следующем году Верховный суд Бурятии признал ее виновной по п. «а» ч. 2 ст. 105 («убийство двух и более лиц») и отправил в колонию на 15 лет.В августе 2009 года женщина вышла по УДО, а уже в марте 2010 года получила новый срок за убийство – 10 лет колонии. В 2016 году рецидивистка вновь освободилась условно-досрочно.С учетом того, что последнее преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения, суд отменил его и по совокупности приговорил женщину к шести годам лишения свободы.Осужденная посчитала приговор слишком суровым и обжаловала его в Верховном суде Бурятии. Однако там оснований для пересмотра дела не нашли.«Жалобы осужденной о чрезмерной суровости назначенного наказания и наличии нарушений уголовно-процессуального закона оставлены без удовлетворения, назначенное наказание признано справедливым», сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»