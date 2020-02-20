В Улан-Удэ разбойники расстреляли горожанина из «травмата» и отобрали 2 млн рублей

В ходе следствия потерпевшего избили и угрожали убить





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ и жителя Иркутска. Мужчины обвинялись в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Один из них также обвинялся по ч. 3 ст. 309 УК РФ (понуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, совершенное и с применением насилия).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2016 года злоумышленники на одной из улиц Улан-Удэ напали на горожанина. Один из обвиняемых несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, ранив его. После этого разбойники отобрали у гражданина сумку, в которой находились более 2 млн. рублей.«Во время расследования уголовного дела один из фигурантов нанес потерпевшему побои и, угрожая убийством, потребовал от него не давать показания в ходе предварительного следствия и суда», добавили в прокуратуре.Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал мужчин виновным, приговорив одного к 9 годам, второго к 10 годам 8 месяцам колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com