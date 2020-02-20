В Улан-Удэ грузовик порвал трамвайные провода и скрылся

Сегодня в 8.40 утра в Улан-Удэ не установленный автомобиль с негабаритным грузом в нарушении ПДД решил развернуться между двумя путепроводами в районе Элеватора. При осуществлении маневра водитель порвал трамвайные провода и скрылся с места происшествия.
В результате трамваи встали с Элеватора до Лицея. На место сразу прибыла аварийная служба. В 9.51 движение было открыто, сообщили в МУП «Управление трамвая».
Теперь ГИБДД предстоит установить и найти нарушителя, а предприятие готовится выставить ему счет, в том числе и за простой трамваев.
Фото: МУП «Управление трамвая»
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