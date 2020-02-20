В Улан-Удэ грузовик порвал трамвайные провода и скрылся

Движение трамваев было остановлено более чем на час





Сегодня в 8.40 утра в Улан-Удэ не установленный автомобиль с негабаритным грузом в нарушении ПДД решил развернуться между двумя путепроводами в районе Элеватора. При осуществлении маневра водитель порвал трамвайные провода и скрылся с места происшествия.

В результате трамваи встали с Элеватора до Лицея. На место сразу прибыла аварийная служба. В 9.51 движение было открыто, сообщили в МУП «Управление трамвая».







Теперь ГИБДД предстоит установить и найти нарушителя, а предприятие готовится выставить ему счет, в том числе и за простой трамваев.Фото: МУП «Управление трамвая»