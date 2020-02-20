В Бурятии появилось видео жесткого задержания лесничего
Подозреваемого в получении небольших взяток задерживают как опасного преступника
МВД Бурятии опубликовало видео задержания участкового лесничего, обвиняемого в получении взяток. На кадрах видно, как под бодрую музыку спецназовцы в масках двумя машинами блокируют УАЗик подозреваемого, вытаскивают его наружу, валят на дорогу и заковывают в наручники. Один из спецназовцев сразу отбирает у лесничего служебное оружие.
Напомним, по версии следствия, в июне и августе 2019 года участковый лесничий отдела организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства в ходе проверки лесовозов в двух случаях выявил нарушения, но потребовал взятку от владельцев груза в размере 20 тыс рублей, обещая им совершить попустительство по службе, не привлекая их к ответственности и не изымая перевозимую древесину.
Таким образом, он дважды получил незаконное вознаграждение на общую сумму 40 тыс рублей. Помимо этого, в октябре 2019 года обвиняемый вместе с еще одним лесничим в ходе рейда обнаружил на пилораме лесовоз, с которого разгружали древесину без необходимых документов. Лесничие, сговорившись, потребовали у владельцев груза взятку в 30 тыс рублей, взамен которой не стали изымать древесину, задерживать виновных лиц и их автотранспортное средство. Деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды.
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