В Бурятии появилось видео жесткого задержания лесничего

Подозреваемого в получении небольших взяток задерживают как опасного преступника





МВД Бурятии опубликовало видео задержания участкового лесничего, обвиняемого в получении взяток. На кадрах видно, как под бодрую музыку спецназовцы в масках двумя машинами блокируют УАЗик подозреваемого, вытаскивают его наружу, валят на дорогу и заковывают в наручники. Один из спецназовцев сразу отбирает у лесничего служебное оружие.







