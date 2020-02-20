Житель Бурятии обгорел во время попытки потушить пожар

Возгорание возникло из-за короткого замыкания





19 февраля в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошел пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия огнеборцев горела пристроенная веранда. Пожарные быстро справились с огнем. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.

При попытке самостоятельно потушить возгорание пострадал владелец квартиры. Мужчину с ожогами увезли в больницу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС