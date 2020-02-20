В Бурятии агрессивные охотники побили инспекторов

Инцидент произошел при попытке остановить их внедорожник





Утром 19 февраля на территории охотничьих угодий Мухоршибирского района Бурятии инспекторы Бурприроднадзора заметили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо» серебристого цвета со скрытым госномером. Инспекторы попытались остановить его, но безуспешно. Джип начал скрываться и, уходя от преследования, свернул в одну из улиц села Новый Заган.

В это время на улице живший там производственный охотничий инспектор ООО «МВ-Маркет» ставил грузовик в гараж. Увидев погоню, мужчина перекрыл дорогу своим грузовиком.Как сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора, из остановившегося джипа тут выбежал пассажир и накинулся на мужчину, начав избивать его кулаками и ногами. Подъехавшие инспекторы Бурприроднадзора остановили драку. Один из них попытался осмотреть внедорожник, но также получил удар по лицу от пассажира. Он лишь успел заметить, что в джипе лежит охотничье оружие. На требование предъявить документы агрессивные граждане запрыгнули в «Крузак» и скрылись с места происшествия.Позже внедорожник остановили полицейские. Находящиеся в нем двое граждан доставлены в отдел полиции для разбирательства.Фото: pixabay.com