Жительницу Улан-Удэ осудили за продажу пива подросткам

Подсудимая, воспитывающая троих детей, приговорена к обязательным работам





30-летняя женщина работала в кафе, специализирующемся на продаже розливного пива. 30 мая прошлого года она отпустила 17-летнему подростку пиво, за что получила по суду административный штраф в 15 тыс. рублей. Не сделав должных выводов, в сентябре 2019 года она снова продала несовершеннолетнему тот же хмельной напиток.

На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. При вынесении приговора суд учел, что на иждивении у подсудимой находятся трое маленьких детей, один из которых инвалид детства.- Суд признал женщину виновной по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно» и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием 5% из заработка в доход государства. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком в шесть месяцев, - сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Саяна Батлаева.Фото: pixabay.com