Житель Улан-Удэ инсценировал ДТП, чтобы получить страховку

Злоумышленника разоблачили эксперты страховой компании





На скамье подсудимых оказался 30-летний, вполне благополучный мужчина. У него есть жена и маленький ребенок. Видимо, средств для содержания семьи мужчине не хватало, оттого решил попробовать похитить деньги там, где, по его мнению, они водятся - у страховой компании.

Однако его схема не сработала – страховая отказала ему в выплате ввиду подозрения на инсценировку ДТП. Компания подала заявление в полицию, в отношении «инсценировщика» возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования».







Для этого мужчина разработал целый план по инсценировке ДТП. На имя его матери был зарегистрирован автомобиль «Тойота Чайзер» с некоторыми повреждениями. Его и решил представить в качестве пострадавшего в аварии. Вторым участником ДТП стала «Тойота Королла», взятая во временное пользование у знакомого.Молодой человек выбрал и место для инсценировки столкновения автомобилей - село Гурульба. Туда он пригнал обе машины, расположил их соответствующим образом, сымитировав столкновение. У одной подставной иномарки снял решетку радиатора и деформировал передний бампер. Картину столкновения мужчина сфотографировал и составил извещение о дорожно-транспортном происшествии с указанием места и времени аварии.После этого мужчина отправился в отделение ГИБДД отдела полиции Иволгинского района, где сообщил сотруднику ДПС об аварии. Далее «постановщик» пришел к матери и сообщил, что на ее машине совершил ДТП. Затем дал ей подписать документы, необходимые для возмещения убытков в страховой компании.Спустя несколько дней мужчина получил заключение независимой экспертизы оценки технических повреждений «Чайзера» на сумму 236 тысяч рублей. Парень собрал весь пакет документов и от имени матери предоставил их в страховую компанию для возмещения убытков по ОСАГО.Свою вину подозреваемый полностью признал и в суде попросил прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф. Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, совершил преступление небольшой тяжести впервые, и постановил прекратить в отношении него уголовное дело.- Суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Фото: pixabay.com