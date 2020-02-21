Житель Бурятии разбил угнанный автомобиль и от страха два дня прятался в лесу

Молодого человека осудили условно





В августе 2019 года 20-летний житель Прибайкальского района Бурятии вместе с друзьями приехал на отдых в село Энхалук. На берегу Байкала компания принялась распивать спиртное.

Около трех часов ночи, когда уже все спали, парню внезапно захотелось домой. Для этого он решил воспользоваться автомобилем девушки из соседней компании, с которой он и его друзья познакомились вечером.Уже приехав в своё село, молодой человек не справился с управлением и врезался в забор жилого дома, повредив автомобиль. Позвав на помощь местного жителя, у которого был трактор, парень отбуксировал угнанный автомобиль в ограду своей сестры, а сам, испугавшись того, что угнал и разбил чужой автомобиль, убежал в лес, где прожил два дня.На суде угонщик полностью признал вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Кабанского райсуда.Фото: pixabay.com