В Бурятии пенсионер из-за пустяка убил соседа

Мужчина уже был судим за убийство





10 февраля жительница поселка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии заметила, что хозяин соседнего дома вторые сутки не закрывает ставни на окнах. Бдительная женщина позвонила родственникам соседа, те приехали и осмотрели дом. Хозяина нигде не было, заметили, что и печь давно не топлена. Они позвонили в полицию и сообщили о пропаже 42-летнего родственника.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники. Полицейские зашли к соседу пропавшего мужчины, проживающему через проулок. 63-летний пенсионер был пьян и на вопрос сотрудников, видел ли соседа, шокировал ответом: «Да, видел, вон он, лежит в сарае». Когда полицейские заглянули в надворную постройку, то увидели труп пропавшего мужчины.По данным следствия, накануне 9 февраля потерпевший пришел в гости к соседу. Мужчины сели за стол, выпили. Во время застолья между ними произошла ссора. По словам пенсионера, потерпевший начал его оскорблять и первым ударил по лицу.Пенсионер не смог снести оскорбления, схватил деревянный предмет и ударил обидчика по голове. Когда оглушенный противник упал, дед ударил его ножом. После этого пенсионер волоком перетащил тело убитого из кухни дома в сарай, где и оставил.- Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он утверждает, что якобы защищался от посягательств соседа. Обвиняемый на период следствия заключен под стражу, - сообщил старший следователь Мухоршибирского МСО СУ СКР по Бурятии Александр Пашинин.Известно, что ранее пенсионер уже был судим, в том числе и за убийство, на сегодня все его судимости погашены. Обвиняемый выпивал, у него дома часто собирались односельчане-собутыльники, в том числе и потерпевший.Погибший жил один, официально не работал. Две недели назад он поругался с гражданской женой, которая после ссоры уехала.Фото: pixabay.com