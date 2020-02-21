В Бурятии пенсионер из-за пустяка убил соседа

10 февраля жительница поселка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии заметила, что хозяин соседнего дома вторые сутки не закрывает ставни на окнах. Бдительная женщина позвонила родственникам соседа, те приехали и осмотрели дом. Хозяина нигде не было, заметили, что и печь давно не топлена. Они позвонили в полицию и сообщили о пропаже 42-летнего родственника.
Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники. Полицейские зашли к соседу пропавшего мужчины, проживающему через проулок. 63-летний пенсионер был пьян и на вопрос сотрудников, видел ли соседа, шокировал ответом: «Да, видел, вон он, лежит в сарае». Когда полицейские заглянули в надворную постройку, то увидели труп пропавшего мужчины.
По данным следствия, накануне 9 февраля потерпевший пришел в гости к соседу. Мужчины сели за стол, выпили. Во время застолья между ними произошла ссора. По словам пенсионера, потерпевший начал его оскорблять и первым ударил по лицу.
Пенсионер не смог снести оскорбления, схватил деревянный предмет и ударил обидчика по голове. Когда оглушенный противник упал, дед ударил его ножом. После этого пенсионер волоком перетащил тело убитого из кухни дома в сарай, где и оставил.
- Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он утверждает, что якобы защищался от посягательств соседа. Обвиняемый на период следствия заключен под стражу, - сообщил старший следователь Мухоршибирского МСО СУ СКР по Бурятии Александр Пашинин.
Известно, что ранее пенсионер уже был судим, в том числе и за убийство, на сегодня все его судимости погашены. Обвиняемый выпивал, у него дома часто собирались односельчане-собутыльники, в том числе и потерпевший.
Погибший жил один, официально не работал. Две недели назад он поругался с гражданской женой, которая после ссоры уехала.
Фото: pixabay.com
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