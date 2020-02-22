В Бурятии обнаружена корова с признаками бешенства
Агрессивное животное кидалось на людей
Корова с признаками бешенства обнаружена в улусе Бургастай днем 20 февраля. Животное начало вести себя странно. Появилась агрессия, корова стала бросаться на людей. Другие симптомы – обильное слюноотделение и кожные расчесы на задних конечностях.
На место выехала ветеринарная служба района. После осмотра произведен вынужденный убой по всем санитарным правилам. Произведена дезинфекция выгульного двора и стайки. Голова убитого животного отправлена в ветлабораторию в Улан-Удэ. 21 февраля диагноз был подтвержден.
В Селенгинском районе срочно собрана противоэпизоотическая комиссия. Ветеринары предупреждают всех хозяев домашнего скота: «Будьте бдительны! Обязательно проведите вакцинацию домашних животных против бешенства».
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