В Бурятии будут судить серийных воров

На счету злоумышленников одиннадцать краж





Перед судом предстанут двое жителей города Улан-Удэ, совершавших кражи имущества из частных домов граждан

В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Улан-Удэ. Они обвиняются в серии краж.«Обвиняемые совершили 11 хищений, в том числе 9 краж из жилищ граждан. Злоумышленники проникали в дома, не оборудованные сигнализацией, в Улан-Удэ, Иволгинском и Заиграевском районах. При кражах отдавали предпочтение ювелирным и меховым изделиям, сотовым телефонам, компьютерной технике», рассказали в прокуратуре Бурятии.Деятельность преступников пресекли сотрудники полиции. В ходе расследования большая часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим.Фото: pixabay.com