В Бурятии строители ЛЭП незаконно срубили 60 сосен

Возбуждено уголовное дело





В Курумканском районе Бурятии сотрудники прокуратуры и РАЛХа выявили незаконную рубку 59 сосен. Ущерб составил 605 тыс. рублей.

«Установлено, что на лесном участке без разрешения на рубку лесных насаждений проводились работы по строительству линий электропередач», рассказали в надзорном ведомстве.Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).Фото: «Номер один»