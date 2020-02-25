В Улан-Удэ пьяный повар забыл телефон в обворованном компьютерном клубе

Когда парень вернулся за гаджетом, его задержали сотрудники заведения





23 февраля в полицию Улан-Удэ от администратора компьютерного клуба поступило сообщение о краже. Посетитель заведения похитил компьютерную мышь, клавиатуру и наушники. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Прибывшими полицейскими нетрезвый подозреваемый был задержан на месте совершения кражи. 20-летний парень вернулся в заведение за оставленным на зарядке телефоном, после чего работники клуба не выпускали его до приезда правоохранителей.Полицейские выяснили, что похищенное имущество парень перед возвращением в клуб спрятал на улице. Вещи изъяты и переданы собственнику. Злоумышленник пояснил, что компьютерными принадлежностями он планировал пользоваться дома.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, работает поваром в одном из суши-баров. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»