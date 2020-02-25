В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в сливной канаве

Мужчина пытался обворовать магазин





Сигнал тревоги из магазина подержанных товаров в Мухоршибирском районе Бурятии поступил на пульт вневедомственной охраны ночью. Прибыв на место происшествия, группа задержания обнаружила следы проникновения – в магазине было разбито окно, а рядом валялся деревянный брусок.

В ходе отработки прилегающей территории росгвардейцы в нескольких метрах от магазина обнаружили под озреваемого. Мужчина прятался под мостиком в сливной канаве.Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель села Шаралдай. Его доставили в полицию. Мужчина пояснил, что решил забрать свой мобильный телефон, который он ранее сдал в этот магазин. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии