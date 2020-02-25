В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лед

Происшествия случились на Степной протоке с разницей в сутки





В Бурятии зафиксированы два случая провала автотранспорта под лед при передвижении на несанкционированных переправах. Они произошли 23 и 24 февраля на протоке Степная в Улан-Удэ. Никто не пострадал.

- Автомобилисты, желая сократить путь, выехали на лед в нарушение всех норм безопасности, проигнорировав запрещающие знаки и предупреждающие аншлаги. Глубина в месте провалов не достигает 60 сантиметров, поэтому угрозы жизни и здоровью пассажиров, находящихся в транспорте, не было, - сообщили в МЧС Бурятии.





