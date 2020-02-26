В Бурятии пьяный водитель предъявил инспекторам поддельные права

Мужчину судили сразу по двум статьям УК РФ





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Шаралдай Мухоршибирского района. Мужчина обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

«Мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В ноябре 2019 года он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель предъявил сотрудникам ГИБДД права с признаками подделки», рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд приговорил мужчину к 6 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.Фото: pixabay.com