В Бурятии заживо сожгли женщину

Обвиняемый в страшном преступлении мужчина так и не признал вину





Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч.4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть.

Как следует из материалов дела, подсудимый из личных неприязненных отношений к своей сожительнице взял пластиковую бутылку с горючей жидкостью, облил ею ноги женщины, после чего поджег. Нижняя часть тела потерпевшей вспыхнула как спичка. Осознав, что натворил, мужчина бросился тушить сожительницу, сбив пламя половиком.Однако спасти женщину не удалось – она скончалась от тяжелых термических ожогов ног и нижней части тела.На суде мужчина не признал вину и просил оправдать его.Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com