В Бурятии заживо сожгли женщину

Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч.4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть.
Как следует из материалов дела, подсудимый из личных неприязненных отношений к своей сожительнице взял пластиковую бутылку с горючей жидкостью, облил ею ноги женщины, после чего поджег. Нижняя часть тела потерпевшей вспыхнула как спичка. Осознав, что натворил, мужчина бросился тушить сожительницу, сбив пламя половиком.
Однако спасти женщину не удалось – она скончалась от тяжелых термических ожогов ног и нижней части тела.
На суде мужчина не признал вину и просил оправдать его.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: pixabay.com
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