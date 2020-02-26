В Улан-Удэ на женщину напал разбойник с топором

Преступник отобрал у прохожей деньги и скрылся





Ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ вооруженный топором мужчина напал на прохожую. Он отобрал у женщины деньги и скрылся во дворах жилых домов, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Росгвардейцы приступили к поиску злоумышленника. Неподалеку от места нападения они задержали подозреваемого. Женщина опознала нападавшего, который так и разгуливал с топором в руках.Задержанным оказался 58-летний улан-удэнец, ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой. Мужчину доставили в полицию, похищенные деньги в сумме 1400 рублей изъяты и возвращены потерпевшей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».Фото: pixabay.com