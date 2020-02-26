От коронавируса умер первый гражданин Монголии

Мужчина проходил лечение в Южной Корее





Вечером 25 февраля в Южной Корее умер 35-летний гражданин Монголии, который проходил лечение в больнице города Коян, сообщает агентство МОНЦАМЭ.

В официальном сообщении Министерства иностранных дел Монголии отмечается, что гражданин Монголии должен был пройти операцию по пересадке органов из-за цирроза печени. Тест, сделанный 23 февраля, подтвердил у него коронавирус. В то же время заражение коронавирусной инфекцией не выявлено у шести других госпитализированных монголов, которые были близки и ухаживали за больным. Сейчас они изолированы в городской больнице Намъянджу.Фото: pixabay.com