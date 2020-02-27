В Бурятии бывший полицейский сломал инспектору челюсть

Вип-охотники республики обнаглели от своей безнаказанности





Скандальные истории, в которых фигурируют обнаглевшие охотники, возомнившие себя VIP-персонами, для которых никакие законы не писаны, регулярно попадают в криминальные сводки. Один такой инцидент с участием «непростого человека» произошел на прошлой неделе в Мухоршибирском районе. Сотрудники Бурприроднадзора попытались остановить «Тойоту Ланд Крузер Прадо», направлявшуюся в охотугодья», но водитель внедорожника дал по газам. Когда все-таки удалось остановить джип, его пассажир оказал лесным охранникам истеричное сопротивление и сломал одному из инспекторов челюсть.

Оказавшись на асфальте, джип направился в сторону села Новый Заган. Инспектора последовали за ними. Убегая от погони, внедорожник заехал в село, там, сменяя улицу за улицей, вдруг оказался в тупике. Здесь на маленькой узкой улочке проживал производственный охотничий инспектор ООО «МВ-Маркет» Павел Леонов, который, заезжая в свой гараж на грузовике, перекрыл дорогу движущемуся автомобилю.





- Что они делали в лесу, почему убегали? Я попросил их открыть задние двери, он открыл, а там на сиденье лежит чехол с оружием. Спрашиваю: «У вас там оружие?», он отвечает: «Да, оружие». «А у вас есть на него документы?» Отвечает: «Есть и лицензия, и разрешение, все в порядке». После этого запрыгивает в салон, автомобиль разворачивают и в наглую уезжают, - делится госинспектор Бурприроднадзора.





19 февраля по распоряжению руководителя два инспектора Бурприроднадзора на служебной машине выдвинулись в рейд по своим охотничьим угодьям. Ближе к обеду, выезжая из леса, сотрудники заметили, как с трассы съехал серебристый внедорожник и по проселочной дороге сквозь открытое поле поехал к ним навстречу. Приблизившись, водитель джипа свернул на заснеженное поле, проехал около 50 метров и встал, чтобы пропустить служебную «Ниву».- Как только я проехал, машина снова вывернула на дорогу и направилась вверх к лесу, - рассказывает госинспектор Дмитрий Егоров. – Я заподозрил неладное, развернулся и последовал за ними. Госномера на «Тойоте Ланд Крузер Прадо» оказались закрыты серебристой пленкой, что вызвало еще больше вопросов. Мы попытались догнать автомобиль, включили сирену, использовали сигнал, моргали фарами, но все безуспешно. Когда там поняли, что мы пытаемся их догнать, резко повернули, развернулись и двинули в сторону трассы.Погоня окончилась, из остановившегося внедорожника выскочил пассажир, не собирающийся сдаваться. В исступлении с кулаками он налетел на производственного охотинспектора, перегородившего ему дорогу. Между мужчинами завязалась потасовка, к этому моменту подоспели сотрудники Бурприроднадзора.Этого нервного пассажира инспектора знают. Он - бывший сотрудник полиции, который при нужных обстоятельствах всегда напоминает о своем прошлом в силовом ведомстве. Неоднократно экс-полицейский попадал в поле зрения сотрудников Бурприроднадзора, его не раз привлекали за нарушение правил охоты.- Он пнул производственника, развернулся и сел в машину, - продолжает Дмитрий Егоров, снимавший на камеру телефона все, что происходило при остановке беглецов – без этого доказать потом ничего невозможно. – Матерился, проклинал меня, говорил, что они уезжают. Я встал возле двери и говорю: «Никуда вы, ребята, не поедете, показывайте машину».Экс-полицейский, психуя и матерясь, выкрикнул с пассажирского сиденья: «Что, машину показать? Да без проблем, иди смотри». На видеозаписи он выскакивает из салона, подходит к багажнику, пытается открыть его, но дверь заблокирована. В этот момент телефон в руке инспектора дрожит – нервный пассажир разворачивается и со всего маху ударяет Дмитрия Егорова в челюсть.Госинспектор, который уже 20 лет стоит на страже леса, прекрасно знает эту недовольную публику. Он не поддался на провокацию, не вступил в драку и снова попросил открыть для досмотра багажник. «Что ты хочешь найти? Он пустой», - в бешенстве кричит на видео экс-сотрудник.Еще во время погони второй госинспектор Евгений Леонов сообщил о подозрительных пассажирах «Крузера» полицейским из Мухоршибирского отдела и попросил помощи в их задержании. Через некоторое время инспектора узнали, что сотрудники Росгвардии задержали подозрительный внедорожник.- Нас попросили подъехать в отдел полиции для дачи показаний, - продолжает госинспектор. - Там в присутствии сотрудников полиции нервный пассажир начал угрожать мне, а потом сел писать заявление, дескать, мы избили его втроем, а я направлял на него свой служебный карабин, передергивал затвор, бил прикладом. Я попросил сотрудников полиции провести досмотр транспортного средства и медосвидетельствование гражданина, так как от него пахло перегаром. А он и не отрицал, что пил. Раз пьяный, оружие у него нужно было изъять.Дмитрий Егоров вспоминает, что сначала они с коллегой прошли освидетельствование. И только примерно через 2,5 часа после задержания на экспертизу привезли экс-сотрудника, причем одного, без водителя «Крузака». Когда же Дмитрий с напарником вернулись в отдел, внедорожника уже не было, как и тех двух.- Я спросил у полицейских, а машину что, забрали на штрафстоянку? Они ответили, что их отпустили: «Оружие законное, машина законная, у нас нет оснований их задерживать». У пассажира показало 0,6 промилле, это, дескать, допустимо, он трезвый, получается, - с горечью говорит госинспектор.Перед этим еще днем экс-полицейский заявил, что, дескать, инспектора Бурприроднадзора повредили его автомобиль.- Самое «веселое», что он приехал к отделу на серебристой, но совсем другой «Тойоте Прадо», - грустно улыбается Дмитрий Владимирович. - Сотрудники полиции вышли ее досматривать и фотографировать, а я им заявил, ребята, вы извините, но это другая машина, куда вы пойдете с этим протоколом? Я опротестую этот досмотр.Вечером того же дня по дороге домой госинспектору стало плохо, затошнило, закружилась голова. На следующий день он обратился к врачу, сотрясения не выявили, хоть и по сей день его мучают головные боли, но, главное, мужчине выставили диагноз – перелом челюсти. Сейчас он находится на больничном и проходит обследование.Бурприроднадзор начал по данному факту административное расследование. По закону у охотника должен быть с собой охотбилет, разрешение на право хранения и ношения оружия и разрешение на право охоты на этой территории. Сейчас выясняется, были ли у задержанных все разрешительные документы.- Они не подчинились нашим законным требованиям остановиться, - разъясняет госинспектор. - Если бы гражданин не был охотником, тогда у него было бы лишь одно это нарушение, ведь я не домой к нему пришел, он находился в охотугодьях. Второе, у него было оружие, а по закону нахождение в угодьях с оружием, боеприпасами, орудиями лова, продукцией охоты и собаками охотничьих пород считается охотой. Он не предъявил мне ни оружие, ни охотбилет, ни разрешение на право охоты. Если будет установлено, что гражданин находился в охотугодьях без разрешения, без лицензии, значит на него будет составлен третий протокол о нарушении правил охоты, то есть нахождение в охотугодьях без разрешения на право охоты.Кроме того, на сегодня (до 29 февраля) охота разрешена только на кабана, зайца и боровую дичь. На косулю сибирскую закрыта уже с 31 декабря. По словам опытного охотоведа, в старые времена в это время года коз не трогали, сейчас они беременные.- В данный момент сложилась такая ситуация – в лесу снег большой, и косуля вынуждена выходить к трассе в поисках корма. Многие этим пользуются, и не то что ночью, они днем ездят и стреляют коз, которым просто некуда убегать. Неприятно такое отношение людей к природным ресурсам. Если этому гражданину удастся уйти от ответственности, будет очень обидно, - заявляет госинспектор.Конфликтные встречи сотрудников Бурприроднадзора с нарушителями правил охоты происходят регулярно. По оценкам инспекторов, плюс-минус 15% из всех охотников – это люди, которые не хотят подчиняться закону, хотя прекрасно знают, что нарушают его. Это богатенькие, люди с положением, у которых, как они говорят, и адвокаты хорошие, и друзья есть в силовых структурах.- Поэтому они и ведут себя так, что им все позволено, будто они цари жизни. Коза бежит, почему он не может ее застрелить? Это такие люди, и их учить надо, а кто, кроме нас? – сетует Дмитрий Владимирович.На сегодня известно, что по факту применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей возбуждено уголовное дело. Делом занимается следственный комитет. Мы, в свою очередь, будем следить за ходом этого дела.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: скринщот видео Бурприроднадзора