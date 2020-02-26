В школах Улан-Удэ не нашли взрывчатки

27 февраля занятия возобновятся





В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии и полиции обследовали 38 образовательных учреждений (всего 46 зданий), на электронную почту которых сегодня поступили сообщения об угрозе жизни детей. В ходе осмотров опасных веществ и предметов в школах не обнаружено, сообщили в Росгвардии.