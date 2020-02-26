26.02.2020
В школах Улан-Удэ не нашли взрывчатки

В школах Улан-Удэ не нашли взрывчатки

27 февраля занятия возобновятся

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии и полиции обследовали 38 образовательных учреждений (всего 46 зданий), на электронную почту которых сегодня поступили сообщения об угрозе жизни детей. В ходе осмотров опасных веществ и предметов в школах не обнаружено, сообщили в Росгвардии.

Напомним, сегодня занятия во всех школах города были приостановлены в связи с поступившими в отдельные школы сообщениями об угрозе жизни детей. Дети были эвакуированы. К обследованию образовательных учреждений приступили сотрудники Росгвардии и полиции.

Отметим, массовая эвакуация школ проводилась также в Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре и других городах.

Фото: «Номер один»
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