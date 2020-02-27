В Улан-Удэ замученный совестью вор сам сдался полиции

Мужчина обворовал гараж своего приятеля





22 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 79-летней местной жительницы о краже. Вечером неизвестный, разбив окно, проник в гараж в ограде дома и похитил сварочный аппарат, автомойку, мотокосу, а также электроинструменты. Общий ущерб составил 72 тысячи рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, однако спустя некоторое время злоумышленник сам сдался правоохранителям. Им оказался знакомый внука потерпевшей – 26-летний горожанин. По словам подозреваемого, «его замучила совесть».Ранее молодой человек неоднократно помогал приятелю с ремонтом его автомашины и видел, какое имущество имеется в гараже. Похищенные вещи злоумышленник частично продал, частично сдал в скупку. Полицейские из двух точек скупки изъяли бензопилу, мотокосу, сварочный аппарат и шуруповерт.Подозреваемый ранее был судим за кражи и отбывал наказание в колонии. Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело, он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»