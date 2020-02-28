В Улан-Удэ автомобилистка засудила «Водоканал» за открытый люк

В пользу женщины взыскано более 170 тысяч рублей





Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Железнодорожного суда Улан-Удэ по иску горожанки к МУП «Водоканал». Женщина просила взыскать с коммунальщиков ущерб, причиненный автомобилю после наезда на открытый колодец.

Как следует из материалов дела, женщина ехала по одной из улиц, когда увидела, как крышка люка на проезжей части открылась после того, как по ней проехала впереди идущая машина. К слову, это был не стандартный люк, а просто лист металла, прикрывавший колодец.Женщина попыталась затормозить, но избежать наезда на открывшийся люк ей не удалось. В результате ДТП передняя часть автомобиля получила повреждения. Эксперт оценил их в 147 тысяч рублей.На суде представители «Водоканала» иск не признали и заявили, что женщина сама виновата в аварии. Якобы, она могла успеть объехать открывшийся люк - расстояние между его краем и бордюром позволяло это сделать. Кроме того, коммунальщики поставили под сомнение заключение эксперта о стоимости ущерба.Однако суд не принял во внимание доводы ответчика. Экспертиза ущерба, по мнению суда, проводилась согласно всем требованиям. Что касается возможности женщины избежать ДТП, то этот довод был также опровергнут. Запись видеорегистратора из ее автомобиля показала, что времени на это у автомобилистки не было.В итоге суд постановил: иск удовлетворить. С МУП «Водоканал» взыскано 147 тысяч рублей за ущерб автомобилю и плюс еще 28 тысяч - расходы по оценке, на оплату эвакуатора, госпошлину и услуг представителя.Фото: «Номер один»