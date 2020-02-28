В Бурятии 17-летняя девушка украла у пенсионера 70 литров браги

Похищенный бак с напитком воровка перевезла на санях





24 февраля в полицию Курумканского района поступило заявление о краже от 60-летнего жителя райцентра. Мужчина сообщил, что пока он находился на лечении, в его дом, взломав замок, проник неизвестный. Похититель забрал пластиковый бак с 70 литрами браги, сигареты и продукты питания. Ущерб составил более трех тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую - 17-летнюю девушку, вхожую в дом сельчанина. Ранее она неоднократно распивала с ним алкоголь.«Несовершеннолетняя не раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение комендантского часа и употребление спиртного в общественных местах, состоит на учете в ПДН. Обучается в вечерней школе. Мать несовершеннолетней лишена родительских прав», рассказали в МВД Бурятии.Для хищения браги девушка использовала сани. Часть краденного изъята в доме ее подруги. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: pixabay.com