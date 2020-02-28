Якутянин развратил школьницу из Бурятии

Мужчина слал несовершеннолетней порнографические материалы





Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) возбудил в отношении 26-летнего жителя города Вилюйска уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

«В январе 2019 года мужчина зарегистрировал аккаунт в социальной сети под вымышленным сетевым именем. В феврале он разыскал несовершеннолетних девушек, чьи аккаунты не были закрыты настройками приватности, и вступил в переписку с тремя школьницами. В ходе общения он отправлял сообщения, которые содержали сведения порнографического характера и развращающие несовершеннолетних», рассказали в следственном ведомстве.Жертвами подозреваемого стали две школьницы 13 и одна - 16 лет, проживающие в Якутске, Мегино-Кангаласском районе Якутии и в Бурятии.Преступные действия злоумышленника пресекли полицейские. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.28февраля по решению суда мужчина заключен под стражу на время следствия.Фото: pixabay.com