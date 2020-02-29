В Бурятии юный угонщик пойман по горячим следам

Автомобиль «ВАЗ» может стоить 16-летнему подростку свободы



Сотрудники полиции Мухоршибирского района по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля – 16-летнего жителя районного центра.



Установлено, что ночью молодой человек, отжав оконную раму, проник в гараж и угнал транспортное средство. «ВАЗ» впоследствии был брошен им неподалеку от места происшествия.



Отметим, что несовершеннолетний состоит на учете в ПДН за совершение преступления. Более того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений, совершенных в составе группы лиц.



Гражданин нигде не учится и не работает. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.



Фото: «Номер один»



