В Бурятии пенсионер похитил телефон прямо из супермаркета
67-летнего преступника засняли камеры наблюдения
26 февраля в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции поступило заявление о краже от 27-летней жительницы Заиграевского района. Она сообщила, что забыла свой телефон в магазине самообслуживания. Ущерб составил более четырех тысяч рублей.
По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – 67-летнего горожанина. Его установлению и оперативному раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как посетитель, упаковав свой товар, уносит с собой чужой гаджет.
Ранее он не судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется дознание.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?