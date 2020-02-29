В Бурятии пенсионер похитил телефон прямо из супермаркета

67-летнего преступника засняли камеры наблюдения



26 февраля в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции поступило заявление о краже от 27-летней жительницы Заиграевского района. Она сообщила, что забыла свой телефон в магазине самообслуживания. Ущерб составил более четырех тысяч рублей.



По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – 67-летнего горожанина. Его установлению и оперативному раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как посетитель, упаковав свой товар, уносит с собой чужой гаджет.



Ранее он не судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется дознание.



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