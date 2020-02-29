В Бурятии воришка умудрился сдать в металлолом ворованный сейф

Туда же отправились мотоблок, электростанок, металлический шкаф и другое



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в с. Вознесеновка. Им оказался ранее 35-летний местный житель, несколько лет назад привлекавший к уголовной ответственности за кражу.



Воспользовавшись длительным отсутствием хозяев (проживают в Улан-Удэ, дом в селе используют в качестве летней дачи), он проник в помещение кладовки во дворе их дома и похитил мотоблок, мотокосу, электростанок для заточки, оружейный сейф, металлический шкаф, инструменты. Ущерб оценивается в 48 тысяч рублей.



Известно, что похищенное имущество злоумышленник частично сдал на металлолом, частично продал. Полицейскими изъята мотокоса.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.



Фото: pixabay.com



