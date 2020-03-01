В Бурятии с Шумака эвакуировали двух туристов с серьезными травмами

Мужчины упали на перевале Горных духов

Накануне от аварийно-спасательной службы Иркутской области в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на базе «Шумакские источники» Окинского района находятся двое человек с травмами, которым необходима эвакуация. В составе зарегистрированной группы из четырёх человек они шли по туристическому маршруту через перевал Горных Духов и в результате падения с небольшой высоты получили травмы.«По словам старшего группы, у двоих мужчин – 59 и 48 лет – травмы грудной клетки и колена. Пострадавшие находятся в сознании. Требовалась эвакуация вертолетом, так как пешим порядком время возвращения составило бы примерно двое суток, - рассказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».Из Иркутска на Шумак вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с группой из четырёх спасателей и врача на борту.Пострадавшие были подняты на борт воздушного судна и эвакуированы в город Иркутск. Им была оказана медицинская помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии