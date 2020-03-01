В Улан-Удэ дедушка украл деньги из банкомата

Теперь 76-летнему мужчине грозит суд



Сотрудники уголовного розыска МВД по г. Улан-Удэ задержали пенсионера, подозреваемого в краже пяти тысяч рублей из банкомата, которые были оставлены предыдущим клиентом. Теперь мужчине светит лишение свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В тот день 30-летняя горожанка, находясь у банкомата в торговом центре на проспекте Строителей, не убедилась в успешном завершении банковской операции по внесению на счет денежных средств и ушла из магазина. Следующий клиент – 76-летний мужчина, обнаружив в приемнике купюр денежные средства забрал их себе, воспользовался банкоматом и покинул место происшествия.



"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские призывают граждан быть бдительными и не оставлять без внимания ценные вещи. Если вы нашли на улице или в помещении забытые кошельки, телефоны или иные ценности, необходимо передать находку представителям службы безопасности, администрации или обратиться в полицию", - сообщили в республиканском МВД.



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