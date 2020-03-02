Замглавы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку

В кабинете одного из чиновников ведомства нашли кокаин





Следственным управлением СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. Его, а также других должностных лиц управления подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

Как сообщили в пресс-службе следствия, 28 февраля заместитель руководителя управления получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.Владимир Журавлев задержан и по решению суда заключен под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты деньги и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин.Следствием устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности чиновника и других должностных лиц ведомства, отметили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Иркутской области