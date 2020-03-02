В Бурятии будут судить первого конкурсного главу

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Чиновника обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 21 ноября 2018 года Александр Бурлаков своим распоряжением незаконно и необоснованно ввел режим «Чрезвычайная ситуация» в поселке Заиграево и селе Новая Брянь. При этом он указал в документе о якобы критическом запасе топлива на котельных предприятий ЖКХ и низкой температуре в жилых помещениях. После этого глава района направил письмо в правительство Бурятия и запросил 19 млн. рублей, на ликвидацию придуманной им коммунальной угрозы.
В ответ на письмо в бюджет района из резервного фонда перечислили более 12 млн. рублей для приобретения угля. Из указанной суммы почти 5 млн. рублей администрация района необоснованно, без какой-либо необходимости, потратила на приобретение угля для двух коммерческих организаций, обслуживающих котельные, у которых имелся достаточный запас своего топлива.
«Таким образом, фактически Бурлаков за счет бюджетных средств незаконно спонсировал две коммерческие организации, директором одной из которых является его знакомая, чем причинил имущественный вред бюджетной системе», рассказали в следственном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, полномочия Александра Бурлакова истекали сентябре 2018 года, однако он сохранил свой пост, став одним из первых глав районов Бурятии, назначенных по конкурсу. Хотя заиграевцы считали, что их лишили права выбора, а конкурсная комиссия была заведомо на стороне Александра Бурлакова, не оставив ни единого шанса альтернативным кандидатам. По этому поводу жители района даже провели митинг в Улан-Удэ
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Отметим, что после возбуждения уголовного дела в апреле 2019 года главу задержали и отправили под арест. Помимо этого, суд по ходатайству следствия временно отстранил Александра Бурлакова от должности главы района. Однако затем меру пресечения чиновнику изменили, и он вышел на свободу, после чего через суд восстановился в должности главы
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Фото: «Номер один»
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