В Бурятии будут судить первого конкурсного главу

Александра Бурлакова обвиняют в махинациях на 5 млн рублей





Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Чиновника обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).