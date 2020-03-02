02.03.2020
В Улан-Удэ жилой дом полыхал как спичка

В Улан-Удэ жилой дом полыхал как спичка

Спасти здание пожарным не удалось (видео)

Вчера вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Перспективная в в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных горел гараж и мансардный этаж дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 6 единиц техники.

Спаси дом огнеборцам не удалось. На видео, опубликованном в паблике «Аноним 03», видно, что строение полыхает как спичка.



- Предварительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла, который был установлен в пристроенном к дому гараже. Затем огонь перекинулся с крыши гаража на дом, - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото и видео: «Аноним 03»
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