В Бурятии на районного чиновника возбудили уголовное дело

Он оплатил невыполненные работы по ремонту моста





В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-транспортный отдел муниципального образования «Бичурский район». Чиновника подозревают по ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2018 году между учреждение заключило с ООО «Интерстрой» контракты на ремонт моста через реку Алтачейка, обеспечение строительного и авторского контроля выполненных работ. В установленный срок работы выполнены не были, однако директор хозяйственно-транспортного отдела полностью оплатил их и составил акты приемки выполненных работ.Фото: «Номер один»