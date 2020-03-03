В Бурятии бывшего начальника почты заставили вернуть похищенное

Ущерб предприятию составил свыше 110 тысяч рублей





В Бурятии судебные приставы взыскали с экс-начальника одного из отделений почтовой связи Кабанского района сумму материального ущерба, причиненного преступлением.

Как сообщили в УФССП Бурятии, суд признал женщину виновной в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Сумма ущерба составила свыше 110 тысяч рублей. После приговора осужденная возместила его не в полном объеме. Оставшиеся 18 тысяч работодатель взыскал с женщины через суд.Приставы возбудили в отношении экс-работницы почты исполнительное производство, в рамках которого задолженность списали с расчетного счета должника.Фото: «Номер один»