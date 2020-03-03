В Бурятии на Гусином озере утонул автомобиль с водителем

Двум пассажирам удалось спастись





Сегодня утром жители Селенгинского района, игнорируя требования запрещающих знаков, выехали на автомобиле на лед озера Гусиное. Машина провалилась под лед, водитель погиб, двоим пассажирам удалось спастись. Это первый трагический случай, произошедший в этом году на водоеме республики, сообщили в МЧС Бурятии.

Как рассказали спасатели, трое жителей Гусиноозерска отправились на рыбалку на ВАЗ-2101. На середине озера машина провалилась в полынью.





- Предположительно из-за бьющего природного ключа эта полынья не замерзает зимой, поэтому по всему периметру стоят предупреждающие вешки. Скорее всего из-за плотного тумана над полыньей водитель не увидел ее, - сообщили в МЧС.Глубина в месте провала составляет восемь метров. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИМС и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Спасатели предупреждают: в связи с аномально высокой температурой началось таяние льда на водоемах Бурятии, поэтому выходить и выезжать на лед стало смертельно опасно. Жителям и гостям республики не следует игнорировать запрещающие знаки, они устанавливаются там, где неоднократно случались происшествия.Фото: МЧС Бурятии