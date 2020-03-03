Обезумевший житель Бурятии ломом разбил свой автомобиль

Агрессивного мужчину скрутили росгвардейцы





Вчера в пятом часу утра во вневедомственную охрану поселка Каменск обратилась женщина. Она рассказала, что ее сын агрессивно себя ведет и пытается поджечь в гараже свой автомобиль, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Чуть позже сын заявительницы сам пришел к зданию Росгвардии, начал пинать двери и угрожать диспетчеру. Завидев приближающийся экипаж группы задержания вневедомственной охраны, мужчина скрылся.За гаражами росгвардейцы обнаружили сбежавшего мужчину, который бил ломом по своему автомобилю. Рядом стояли и пытались его успокоить родители и жена. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина с ломом побежал на них. Росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, отобрали лом и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.Фото: Росгвардия Бурятии