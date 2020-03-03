В Улан-Удэ женщина потеряла 600 тысяч рублей, поверив мошенникам

В городе зафиксирован всплеск краж с банковских счетов граждан





На 1 марта в Улан-Удэ зарегистрирована 121 кража с банковских счетов, сообщает МВД Бурятии. При этом за весь прошлый год в городе зарегистрировали 551 такое преступление.

Как сообщили в полиции, злоумышленники используют различные предлоги, чтобы завладеть чужими деньгами. Одним из распространенных способов является ситуация, когда потерпевшие размещают в социальных сетях объявления о пропаже или краже имущества, оставляя при этом свой номер телефона. В дальнейшем с ними связываются мошенники и сообщают, что найденная вещь находится у них. Чтобы забрать её, необходимо перевести определенную сумму на банковскую карту либо электронный кошелек. Граждане перечисляют деньги, после чего злоумышленники перестают выходить на связь.Так, 3 января жительница Улан-Удэ разместила объявление в соцсети о пропаже сотового телефона. Впоследствии с ней связался неизвестный и сообщил, что работает в ломбарде, куда, якобы, был сдан указанный в объявлении гаджет. Мужчина назвал сумму выкупа – 10 тысяч рублей. А после получения денег исчез.Нередко мошенники вводят в заблуждение владельцев банковских карт. Представляясь сотрудниками банков, они сообщают о возможной блокировке карты и, якобы, «разрешая проблему», на самом деле похищают у человека деньги.Таким образом в середине февраля горожанка перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей. Узнав от «сотрудника банка» о подозрительной активности, связанной с ее банковским счетом, она по рекомендации финансового работника, для сохранности денежных средств перевела накопления на «резервный счет». На следующий день, когда с ней, связались, якобы, сотрудники правоохранительных органов - еще 200 тысяч рублей на электронный кошелек – опять же, для сохранения сбережений. Лишь спустя время, женщина, выполнив все требования, поняла, что стала жертвой мошенников.Зачастую мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, обращаются к человеку по имени и отчеству, могут даже назвать номер карты, тем самым вызывая доверие граждан. Чаще всего эти данные клиенты банковских учреждений сами оставляют на различных сайтах при совершении интернет-покупок или в личных профилях на различных сайтах и в приложениях.Фото: «Номер один»