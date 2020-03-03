В Бурятии обиженный подчиненный пытался собрать компромат на своего босса

Для этого он проник в загородный дом начальника, представившись следователем





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемом в незаконном проникновении в жилище и незаконном сборе сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии, у мужчины длительное время складывались неприязненные отношения на работе с директором компании. Из-за служебного конфликта он решил собрать на начальника компромат. Для этого он приехал в село Горячинск, где у босса располагался загородный жилой дом.В коттедже в это время проживали и работали несколько мужчин. Злоумышленник представился одному из рабочих следователем Следственного комитета, после чего под предлогом проведения процессуальных действий в жилище потребовал впустить его внутрь, где стал фотографировать обстановку, тем самым, собирая сведения о частной жизни директора.После его отъезда рабочий позвонил и известил хозяина дома о визите следователя. Директор обратился в следственные органы, где получил информацию о том, что никакие процессуальные мероприятия в его жилище не проводились. После чего потерпевший изучил записи с камер наружного видеонаблюдения своего дома, на которых был запечатлен мнимый следователь, и узнал в нем работника своей компании.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 320 часам обязательных работ.Фото: pixabay.com