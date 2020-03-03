В Бурятии на пожарах погибли два курильщика

Трагические происшествия случились в Гусиноозерске и Селенгинске







Вечером 2 марта на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Гусиноозерске. За восемь минут пожар был ликвидирован. На месте возгорания огнеборцы обнаружили тело 56-летнего мужчины. Как сообщили в МЧС Бурятии, наиболее вероятной причиной пожара может быть неосторожность при курении.





Еще один пожар с трагическим исходом произошел днем 3 марта в жилом доме в поселке Селенгинск. О пожаре сообщила хозяйка жилья, которая, вернувшись домой, обнаружила возгорание и тело мужа возле входной двери.На момент прибытия пожарных дом горел изнутри на всей площади. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС