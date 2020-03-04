Жителя Бурятии осудили за ловлю омуля

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя села Сотниково Иволгинского района. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2019 года гражданин, заведомо зная о запрете на вылов омуля, установил в период нереста в Селенге рыболовную сеть и выловил 12 омулей. Ущерб составил свыше 87 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 120 часам обязательных работ. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.
Фото: «Номер один»
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