В Бурятии бухгалтер школы получала зарплату за фиктивного завхоза

В отношении женщины возбуждено уголовное дело





В прокуратуру Бурятии поступил сигнал от жителя Северобайкальска, который сообщил о нарушении в одной из школ города. Надзорное ведомство проверило информацию, и она подтвердилась.

«В августе 2019 года в школу на должность завхоза была фиктивно трудоустроена родственница бухгалтера. Достоверно зная, что она работать не будет, бухгалтер подписала за нее заявление о приеме на работу и трудовой договор. Зарплата завхоза зачислялась на расчетный счет бухгалтера», рассказали в прокуратуре.По итогам прокурорской проверки полиция возбудила в отношении бухгалтера уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.Фото: «Номер один»