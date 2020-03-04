Жителя Бурятии убило током при попытке украсть электрокабель

Тело мужчины обнаружил родственник





1 марта в полицию Заиграевского района позвонил местный житель. Он сообщил о том, что около одной из электроопор, ведущей провода от села Новоильинск к ферме, обнаружил мертвым своего родственника.

На место происшествия в составе группы выехал следователь. Действительно, рядом с электроопорой находился труп30-летнего мужчины, которого, предположительно, поразило электрическим током.- По предварительным данным, мужчина погиб при попытке похитить электрический кабель. Рядом с телом находились специальные приспособления – электрические когти, пилка по металлу и молоток, - сообщила следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии Ольга Морозова.По словам родных, погибший мужчина должен был вернуться домой накануне вечером, но не пришел. Родственники отправились его искать, и нашли уже мертвым у опоры.Мужчина не работал, ранее привлекался к уголовной ответственности. По данному факту начата доследственная проверка, назначен ряд экспертиз.Фото: pixabay.com