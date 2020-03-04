Жителя Бурятии убило током при попытке украсть электрокабель

1 марта в полицию Заиграевского района позвонил местный житель. Он сообщил о том, что около одной из электроопор, ведущей провода от села Новоильинск к ферме, обнаружил мертвым своего родственника.
На место происшествия в составе группы выехал следователь. Действительно, рядом с электроопорой находился труп30-летнего мужчины, которого, предположительно, поразило электрическим током.
- По предварительным данным, мужчина погиб при попытке похитить электрический кабель. Рядом с телом находились специальные приспособления – электрические когти, пилка по металлу и молоток, - сообщила следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии Ольга Морозова.
По словам родных, погибший мужчина должен был вернуться домой накануне вечером, но не пришел. Родственники отправились его искать, и нашли уже мертвым у опоры.
Мужчина не работал, ранее привлекался к уголовной ответственности. По данному факту начата доследственная проверка, назначен ряд экспертиз.
Фото: pixabay.com
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