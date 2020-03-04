В Бурятии горела почта

Причиной возгорания стал перекал трубы дымохода





Днем 4 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании почты в селе Курумкан. На момент прибытия пожарных в котельной, расположенной в здании, было сильное задымление, горели потолочные перекрытия.







Два работника почты эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.







В результате пожара повреждены потолочные конструкции. Причиной возгорания, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС