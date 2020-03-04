В Улан-Удэ молодая мать воровала, прикрываясь детьми

Суд несколько раз отсрочивал ей наказание, но в итоге отправил в колонию





В минувшем сентябре 24-летняя женщина познакомилась на детской площадке на улице Борсоева с женщиной и двумя парнями, которые выпивали спиртное. Оказалось, что это мать с сыновьями. Троица пригласили новую знакомую к столу, а потом и к себе домой. Оказавшись в квартире, гостья сразу заметила на компьютерном столе дорогой телефон. Когда мать семейства вышла на кухню, а ее сын уснул, воровка потихоньку взяла смартфон и со словами «что-то я засиделась, мне же пора», ушла.

Гостеприимные граждане вскоре заметили пропажу и обратились в полицию. Женщину задержали, к тому времени телефон стоимостью 12 тысяч она уже продала за 3 тысячи рублей на Центральном рынке.Оказалось, что задержанная уже трижды судима, еще одно дело по краже в отношении нее на тот момент расследовалось в Железнодорожном районе города. В первый раз женщину осудили условно за причинение смерти по неосторожности, затем молодая мать дважды получала отсрочку отбытия наказания за кражи до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Однако, женщина должных выводов для себя не сделала, почувствовала, что защищена детьми от колонии, и снова пошла воровать.- По решению суда обвиняемая приговорена к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Отсрочки отбытия наказания отменены. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал взыскать с осужденной 12 250 рублей материального ущерба, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.У осужденной, уроженки Онохоя, на свободе остались двое маленьких детей трех и шести лет.Фото: «Номер один»